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Факты / Происшествия

В Николаеве женщина получила ранение шеи во время стрельб полицейских

38-летняя местная жительница Николаева получила телесное повреждения, находясь недалеко от места стрельбища.

в Николаеве во время стрельб полицейских пострадала женщина

В Николаеве женщина выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские. Она получила касательное телесное повреждение шеи.

По ее словам, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи.

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Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы.

– Ни одежду, ни другие части тела повреждений не претерпели, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Умышленное легкое телесное повреждение. Проводится медицинская экспертиза, ведется следствие.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в результате чего погиб трехлетний ребенок.

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