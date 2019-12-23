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Факты / Происшествия

Взрыв гранаты в Волге: владельца авто приговорили к пяти годам

Участника АТО, в Волге которого в июне 2018 года дети нашли гранату, приговорили к лишению свободы на пять лет.

Вибух гранати у Волзі:

Святошинский райсуд Киева признал мужчину виновным по двум статьям УКУ – ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тыс. грн каждому.

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Напомним, 14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в ​​Киеве группа детей нашла в припаркованном автомобиле марки ГАЗ-24 Волга коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть.

В результате взрыва постраждалм четверо детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет. У двух из них – тяжелые травмы.

Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля, участник АТО.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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