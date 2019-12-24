Лежали на дороге: в Кременчуге две девочки напились до потери сознания

Патрульная полиция Кременчуга нашла двух несовершеннолетних девочек без сознания с признаками алкогольной интоксикации.

Около 13.00 инспекторы патрульной полиции на улице Вадима Пугачева заметили двух девушек без сознания, которые лежали посреди дороги.

Полицейские оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Предварительный диагноз – алкогольная интоксикация. Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.

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– А мы напоминаем субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями о том, что законодательством Украины запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет! Не подвергайте детей опасности! – отметили в полиции.

Недавно в Киеве патрульные остановили пьяного мужчину, который возил с собой в авто младенца. О нем заявил очевидец.

Источник: Патрульная полиция Кременчуга