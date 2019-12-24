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Лежали на дороге: в Кременчуге две девочки напились до потери сознания

Патрульная полиция Кременчуга нашла двух несовершеннолетних девочек без сознания с признаками алкогольной интоксикации.

Лежали на дороге: в Кременчуге две девочки напились до потери сознания

Около 13.00 инспекторы патрульной полиции на улице Вадима Пугачева заметили двух девушек без сознания, которые лежали посреди дороги.

Полицейские оказали им первую медицинскую помощь и вызвали скорую.

Предварительный диагноз – алкогольная интоксикация. Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.

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– А мы напоминаем субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями о том, что законодательством Украины запрещается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет! Не подвергайте детей опасности! – отметили в полиции.

Недавно в Киеве патрульные остановили пьяного мужчину, который возил с собой в авто младенца. О нем заявил очевидец.

Источник: Патрульная полиция Кременчуга

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