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Факты / Происшествия

В Харькове мужчина с ножом захватил заложницу и ранил копа

В Харькове мужчина с ножом напал на женщину, взяв в заложницы, а затем тяжело ранил полицейского, который обменял ее на себя.

У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю

Около 9.30 в Немышлянском районе Харькова на женщину, которая возвращалась из детсада, куда отвела своего ребенка, неподалеку оврага напал неизвестный мужчина.

Он приставил к горлу нож и сказал, что она его заложница. Случайные прохожие вызвали полицию.

Злоумышленник хотел в обмен на женщину увидеть своего знакомого. Начальник уголовного розыска райотдела полиции предложил себя в качестве обмена, и мужчина согласился.

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Полицейский пытался самостоятельно обезвредить мужчину, однако тот успел ударить его ножом. Сейчас он в тяжелом состоянии, его оперируют.

Открыто производство по ч. 1 ст. 147 УКУ – Захват заложников и ст. 348 – Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю

Летом на Сумщине бывший муж пришел в дом нового партнера своей экс-жены и ранил его ножом, а потом взял женщину в заложницы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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