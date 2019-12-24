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Факты / Происшествия

В Кривом Роге двое мужчин забили до смерти во время застолья

Полицейские Кривого Рога арестовали трех мужчин, которые забили двух знакомых до смерти во время распития спиртных напитков.

Побиття

В Нацполиции рассказали о подробностях происшествия, во время которого трое мужчин убили своих знакомых.

По информации правоохранителей, во время распития спритных напитков в ночь на 23 декабря в компании возник спор.

Трое пьяных мужчин начали обвинять своих знакомых в том, что они крали технику и еду, в результате чего началась драка.

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Во время потасовки пострадавшим нанесли многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела. От полученных повреждений они скончались.

Сотрудники Нацполиции задержали местных жителей 26-ти, 27-ми и 46-ти лет по подозрению в убийстве, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Открыто уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

К слову, в Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину и тяжело ранил полицейского, который пытался его обезвредить.

Источник: Нацполиция

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