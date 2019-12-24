В Киеве станцию метро Майдан Независимости закрывали из-за сигнала о минировании

Станцию метро Майдан Независимости закрывали из-за сигнала о минировании, однако взрывоопасных предметов там не обнаружили.

В Киеве станцию метро Майдан Независимости и пересадку закрывали на вход и выход 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, поступил анонимный звонок о минировании.

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Проверка станции показала, что взрывоопасных предметов на станции не было.

Метрополитен работает в обычном режиме.

К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.