В Одесской области избили женщину-военную на территории части

Дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области лично контролирует министр обороны.
В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащую.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
– Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области, – написал он.
По словам министра, в ситуации уже разбирается его заместитель Иван Руснак, который находится с рабочим визитом в Одессе.
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Также расследование начала военная служба правопорядка. Дело, которое взял под личный контроль Загороднюк, передадут в военную прокуратуру.
Напомним, во Львове двое местных жителей избили работника районного военного комиссариата, когда тот принес повестку их соседу.