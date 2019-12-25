PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Одесской области избили женщину-военную на территории части

Дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области лично контролирует министр обороны.

В Одесской области избили женщину-военную на территории части

В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащую.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

– Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области, – написал он.

По словам министра, в ситуации уже разбирается его заместитель Иван Руснак, который находится с рабочим визитом в Одессе.

Читайте: В зоне ООС использовали лазерное оружие – пострадал военный

Также расследование начала военная служба правопорядка. Дело, которое взял под личный контроль Загороднюк, передадут в военную прокуратуру.

Напомним, во Львове двое местных жителей избили работника районного военного комиссариата, когда тот принес повестку их соседу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сигнал для снайпера. Как боевики выманивают на прицел бойцов ВСУ
Сигнал для снайпера. Как боевики выманивают на прицел бойцов ВСУ
111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года
111 украинских бойцов погибли на фронте с начала 2019 года
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Импровизированный спортзал и психолог. Как бойцы ВСУ поддерживают здоровье на передовой
Воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО – закон
Воинские звания ВСУ приведут к стандартам НАТО – закон
Мебель и игрушки под грудами бетона. Как выглядят разрушенные кварталы Марьинки
Мебель и игрушки под грудами бетона. Как выглядят разрушенные кварталы Марьинки
Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ – один военный раненный
Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ – один военный раненный
Укрепление ракетных войск и модернизация самолетов: приоритеты ВСУ на 2020 год
Укрепление ракетных войск и модернизация самолетов: приоритеты ВСУ на 2020 год
В Украине создали современный командно-штабный трансформер
В Украине создали современный командно-штабный трансформер
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка