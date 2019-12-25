В Одесской области избили женщину-военную на территории части

Дело об избиении женщины-военнослужащего в Одесской области лично контролирует министр обороны.

В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащую.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

– Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области, – написал он.

По словам министра, в ситуации уже разбирается его заместитель Иван Руснак, который находится с рабочим визитом в Одессе.

Читайте: В зоне ООС использовали лазерное оружие – пострадал военный

Также расследование начала военная служба правопорядка. Дело, которое взял под личный контроль Загороднюк, передадут в военную прокуратуру.

Напомним, во Львове двое местных жителей избили работника районного военного комиссариата, когда тот принес повестку их соседу.