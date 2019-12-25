В России школьник избил молотком учительницу из-за плохих оценок

В Екатеринбурге 15-летний школьник напал на учительницу с молотком и нанес ей несколько ударов по голове.
В Екатеринбурге (Россия) ученик девятого класса напал с молотком на учительницу школы № 24 Марину Заболотную, когда та шла на работу.
Школьник напал на нее возле дома. У женщины серьезная травма головы, ее увезли в больницу и оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась.
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Некоторые росСМИ распространяют информацию, что у школьника был при себе нож.
Парня остановил учитель физкультуры, который проходил мимо.
Ученик напал на педагога из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. Якобы из-за того, что учительница дала подростку неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из комедии Горе от ума Александра Грибоедова.
Напомним, в городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно набросился на работницу ЗАГСа с ножом на глазах у посетителей с детьми. Он около десяти раз ударил ее ножом в разные части тела, а затем убежал.