PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В России школьник избил молотком учительницу из-за плохих оценок

В Екатеринбурге 15-летний школьник напал на учительницу с молотком и нанес ей несколько ударов по голове.

В России школьник избил молотком учительницу из-за плохих оценок

В Екатеринбурге (Россия) ученик девятого класса напал с молотком на учительницу школы № 24 Марину Заболотную, когда та шла на работу.

Школьник напал на нее возле дома. У женщины серьезная травма головы, ее увезли в больницу и оказали первую помощь. От госпитализации она отказалась.

Читайте: Бил ногами по голове: во Львове мужчина напал на работника военкомата из-за повестки

Некоторые росСМИ распространяют информацию, что у школьника был при себе нож.

Парня остановил учитель физкультуры, который проходил мимо.

Ученик напал на педагога из-за плохих оценок по русскому языку и литературе. Якобы из-за того, что учительница дала подростку неделю, чтобы выучить монолог Чацкого из комедии Горе от ума Александра Грибоедова.

Напомним, в городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно набросился на работницу ЗАГСа с ножом на глазах у посетителей с детьми. Он около десяти раз ударил ее ножом в разные части тела, а затем убежал.

Источник: Медуза

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

крымский мост
Украина открыла уголовное производство из-за проезда поезда РФ в Крым
жанна фриске
Кафе в РФ “украсили” копией памятника с могилы Жанны Фриске
Транзит российского газа: сколько заработает Украина за 5 лет
Транзит российского газа: сколько заработает Украина за 5 лет
Пытал пленных электрическим током: ГПУ сообщила о подозрении россиянину
Пытал пленных электрическим током: ГПУ сообщила о подозрении россиянину
В России во время испытаний разбился истребитель пятого поколения
В России во время испытаний разбился истребитель пятого поколения
В РФ на линейке спецназ учил школьников “зачищать” митинги
В РФ на линейке спецназ учил школьников “зачищать” митинги
На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
На видеоконференции ТКГ могут договориться об обмене всех на всех
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Въезд в РФ по загранпаспорту: Пристайко назвал преимущества
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка