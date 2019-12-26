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Факты / Происшествия

В Винницкой области мужчина подорвал двух людей гранатой, есть погибший

В Винницкой области мужчина подорвал гранату, в результате чего пострадали два человека, один из которых умер.

В Винницкой области мужчина подорвал двух людей гранатой, есть погибший

Местный 28-летний житель решил урегулировать конфликт с товарищами с помощью ручной гранаты. Он пригласил их в гости, чтобы отметить возвращение из Киева, где был на заработках.

Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали конфликты. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое из мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Но им не удалось этого сделать и граната взорвалась.

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В Винницкой области мужчина подорвал двух людей гранатой, есть погибший / 3 фотографии

В результате взрыва гранаты травмы получили 25 и 28-летние местные жители. В реанимации один из них умер.

Правонарушителя, который взорвал гранту, также госпитализировали с осколочным ранением ноги.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство и ч.1 ст. 263 УК – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Харькове 23-летний парень подорвал себя гранатой.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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