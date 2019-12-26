В Хмельницком сотрудник СБУ сбил насмерть двух пешеходов

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием оперуполномоченного управления СБУ в Хмельницкой области, в результате которого погибли два человека.

Предварительно установлено, что сотрудник СБУ за рулем служебного Daewoo Lanos 25 декабря около 20.00 сбил двух пешеходов – мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

Оба погибли на месте происшествия.

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Известно, что авто двигалось с большой скоростью.

Открыто производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.

Фото: ДБР