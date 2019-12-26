У Миколаївській області на автодорозі Благовіщенське-Миколаїв сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ-2171 та позашляховика Volkswagen Touareg.

26 декабря около 10.15 на 116 км автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев произошло лобовое столкновение автомобиля LADA и Volkswagen Touareg.

В результате столкновения машин погибла 64-летняя женщина, а водителя первого авто зажало конструктивными элементами машины. Предоставив неотложную помощь пострадавшему, медики доставили водителя в Южноукраинскую городскую больницу.

Во втором автомобиле находились пять человек, двое взрослых и трое детей. С травмами различной степени тяжести всех пострадавших доставили в больницу.

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Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



















В лобовом ДТП на Николаевщине погибла женщина / 5 фотографий

Напомним, в ноябре 2018 в Перу в пропасть сорвался автобус с пятнадцатью детьми.