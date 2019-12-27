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Факты / Происшествия

Fokker 100: история катастроф и аварий

27 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air. Факты ICTV рассказывают о всех авариях, в которых фигурировал указанный самолет.

причина авиакатастрофы в Казахстане

Считая авиакатастрофу 27 декабря, самолет Fokker 100 фигурировал в 18 авариях, начиная с 1993 года.

Первая авария произошла 5 марта 1993 года в Македонии. Тогда Fokker 100 разбился во время набора высоты из-за обледенения крыла.

Еще одна значительная катастрофа произошла в Бразилии 31 октября 1996 года. Тогда у Fokker 100 самопроизвольно включился реверс правого двигателя, из-за чего он упал на густонаселенный район города Сан-Паулу.

Читайте: Названа предварительная причина авиакатастрофы в Казахстане

Также самолет засветился в еще одном происшествии. 14 сентября 2009 года он получил значительные повреждения во время совершения аварийной посадки в Германии.

Событие получило большую огласку, поскольку на борту Fokker 100 находился один из лидеров Социал-демократической партии Германии Франц Мюнтеферинг.

С полным списком аварий самолета Fokker 100 вы можете ознакомиться ниже.

Факты ICTV писали о том, что утром в Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, который летел по рейсу Алматы-Нурсултан. В результате катастрофы погибли 12 человек.

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