На месте катастрофы пассажирского самолета Fokker-100 под Алматы обнаружены бортовые самописцы.

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что найдены черные ящики самолета Fokker-100, разбившегося под Алматы.

По его словам, они изымаются для расследования.

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Он также назвал две возможные причины крушения Fokker-100: ошибка пилота или техническая неисправность.

– Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета, – добавил Скляр.

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек. Среди пострадавших – двое граждан Украины.

Фото: МЧС Казахстана