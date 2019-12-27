На трассе Львов-Радехов-Луцк возле села Софиевка Волынской области произошло ДТП с участием автобуса.
Около 8.00 рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением Вараш-Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano, который двигался навстречу.
В результате ДТП травмированы оба водителя и шесть пассажиров автобуса.
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За рулем автобуса Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ровенской области, микроавтобусом Opel Movano управлял 32-летний житель Иваничевского района.
Причины и обстоятельства аварии выясняет полиция.
На Волыни в ДТП с рейсовым автобусом пострадали восемь человек / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка. В больницу госпитализировали 20-летнего мужчину.
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