Двое украинцев, который были на борту самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря в Алматы, живы.

Четверо иностранцев, которые находились на борту разбившегося 27 декабря под Алматы самолета, выжили.

Среди них – Юрий Сон и Яна Сон из Украины.

Эту информацию подтвердили в МИД Украины.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сказал, что двое украинцев сейчас находится в больнице Алматы.

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По его словам, в обоих пострадавших – перелом позвоночника и травмы средней тяжести.

Консул посольства Украины в Казахстане устанавливает связь с пострадавшими украинцами и поддерживает контакты с местными спасательными службами.

Напомним, утром 27 декабря возле Алматы в Казахстане разбился самолет, выполняющий рейс Алматы-Нурсултан. По последним данным, погибли 12 человек.

Фото: МЧС Казахстана