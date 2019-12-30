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Минирование станции метро Крещатик не подтвердилось

Станцию метро Крещатик закрывали на вход и выход из-за сигнала о минировании.

Минирование станции метро Крещатик не подтвердилось

Станцию метро Крещатик и пересадку на Майдан Независимости закрывали на вход и выход 30 декабря.

К таким мерам прибегли работники метрополитена из-за звонка о минировании.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Читайте: В Киеве задержали злоумышленников, которые 15 раз “минировали” ТРЦ

К слову, Кабинет министров принял решение об усилении ответственности за заранее ложное сообщение о минировании общественно важных объектов.

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