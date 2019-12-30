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Факты / Происшествия

Зашел в церковь с дробовиком: в США мужчина открыл огонь по прихожанам

В Техасе в США неизвестный открыл стрельбу в церкви, два человека погибли.

стрельбв в сша

В одной из церквей Техаса мужчина устроил стрельбу из дробовика во время причастия.

В него начал стрелять другой человек, находившийся в церкви, ранив нападавшего.

Один человек был убит на месте, еще один скончался в машине скорой помощи. Три человека находятся в критическом состоянии.

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По предварительной информации, один из доставленных в больницу является стрелком.

К слову, церковная служба транслировалась в прямом эфире местного телеканала, поэтому весь город видел, что произошло.

Ранее из-за спора на вечеринке в американском Чикаго произошла стрельба. В результате происшествия огнестрельные ранения получили 13 человек в возрасте 16-48 лет.

Источник: CBS News

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