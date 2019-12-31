В Харькове электричка насмерть сбила мужчину

В Харькове на железнодорожной станции электричка сбила мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

– Мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось, – рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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В результате полученных травм мужчина скончался.

В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье неизвестный мужчина проник в больницу и убил одного из пациентов. Соседи по палате преступника не видела, так как спали.