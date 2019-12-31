PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харькове электричка насмерть сбила мужчину

В Харькове на железнодорожной станции электричка сбила мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

В Харькове электричка насмерть сбила мужчину

В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща электричка сообщением Харьков-Лозовая сбила насмерть 51-летнего жителя города Дергачи.

– Мужчина появился перед поездом внезапно. Для остановки поезда машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось, – рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

Читайте: Чемпионку Украины по боксу сбил насмерть поезд

В результате полученных травм мужчина скончался.

В связи с происшествием движение транспорта было приостановлено на 2 часа.

Ранее Факты ICTV писали, что в Запорожье неизвестный мужчина проник в больницу и убил одного из пациентов. Соседи по палате преступника не видела, так как спали.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд
Теракт в Харькове: виновным дали пожизненное и освободили из-под стражи
У Харкові підпалили двері ОДА
В Харькове подожгли двери ОГА
Опалення
Минус 300 грн – жителям Харькова придут платежки со сниженными тарифами
Строительная афера в Харькове: 600 семей остались без обещанного жилья
Строительная афера в Харькове: 600 семей остались без обещанного жилья
Снимал агонию мужчины, но не помог: харьковчанину грозит тюрьма
Снимал агонию мужчины, но не помог: харьковчанину грозит тюрьма
Обвиняемых в теракте в Харькове могут выпустить на свободу и отдать России
Обвиняемых в теракте в Харькове могут выпустить на свободу и отдать России
У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю
В Харькове мужчина с ножом захватил заложницу и ранил копа
полиция массово закрывает игорные заведения
Более 500: Нацполиция массово закрывает игорные заведения
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка