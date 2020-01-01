Ботулизм в Чернигове: три человека в реанимации

В Чернигове три человека попали в реанимацию из-за ботулизма.

В Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Больные попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 31 декабря.

Диагноз ботулизм поставили клинически, сейчас больные находятся в реанимации. Состояние пациентов – средней тяжести. Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.

Чтобы подтвердить диагноз Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины должен провести необходимые исследования.

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В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

К слову, ботулизм – это пищевое отравление. Его причиной чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мясо, рыба.

Ранее Факты ICTV писали, что на Львовщине произошло массовое отравление в ресторане.