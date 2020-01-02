Дождусь, когда снимешь форму: депутат угрожал пистолетом полицейскому

За угрозу оружием полицейскому депутату Николаевского областного совета грозит до трех лет тюрьмы.

2 января депутату Николаевского областного совета объявлено о подозрении в совершении преступления. Суд изберет ему меру пресечения.

24 декабря около 01.25 депутата остановили полицейские, когда тот обогнал патрульное авто, пересекая при этом сплошную полосу.

Водитель встретил правоохранителей с пистолетом в руках, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие.

Выполнив требование полицейского убрать оружие и предоставить документы, водитель резко начал убегать. Патрульным удалось остановить нарушителя.

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Против него составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 122-2 Невыполнение водителями требований об остановке и ч. 2 ст. 122 Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения КоАП, а также открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. За угрозу оружием полицейскому депутату грозит до трех лет тюрьмы.

По данным местных СМИ речь идет о депутате от Оппозиционного блока Вадиме Олабине.

Как сообщалось, в прошлом году в Киевской области пьяный депутат сбил двух человек на мотоцикле.

Источник: Нацполіція, НикВести