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Факты / Происшествия

На полигоне Широкий лан произошел пожар – пострадал военный

На военном полигоне в Николаевской области произошел пожар.

На полигоне Широкий лан произошел пожар – пострадал военный

На военном полигоне Широкий лан 31 декабря около 05.30 на территории палаточного городка 235 межвидового центра подготовки военных частей и подразделений вспыхнула палатка.

Из-за порыва ветра огонь перекинулся на две других. В результате сгорело всего три палатки.

Один военнослужащий получил ожоги и сейчас находится в госпитале. Его состояние удовлетворительное.

Читайте: В Харькове подожгли двери ОГА

По факту пожара проводится служебное расследование.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на Дарнице горела церковь.

Источник: Минобороны

Фото: Dreamstime

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