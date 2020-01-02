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Факты / Происшествия

В Харькове водитель троллейбуса обругал и избил двух пассажиров

В Харькове водитель троллейбуса начал ссориться с пассажирами, а потом избил двух из них.

В Харькове водитель троллейбуса обругал и избил двух пассажиров

В Харькове между 50-летним водителем троллейбуса и пассажирами возник конфликт. Он остановил транспортное средство и начал ругаться.

На требования граждан прекратить ссору мужчина не реагировал. Он взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После этого водитель вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Днепре подростки арматурой до полусмерти избили мужчину.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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