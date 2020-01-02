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Факты / Происшествия

Украинские города превратились в кладбища елок

В украинских городах продавцы елок побросали деревья посреди улицы.

Украинские города превратились в кладбища елок

В Одессе продавцы елок после Нового года побросали товар на улицах города, превратив их в целые кладбища деревьев.

– Продавцы елок в этом году серьезно добавили нам работы, по-свински отнеслись к городу, его жителям, да и просто жалко брошенные елки. Ни какие деньги не оправдывают те массовые елочные кладбища, которые нам сегодня оставили! – заявил глава департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Он добавил, что все необходимые выводы будут сделаны, списки недобросовестных предпринимателей составлены и ситуация больше не повториться. Уборку проводят городские службы и не безразличные местные жители.

Такая же ситуация сложилась и в Киеве. Большинство торговцев не стали вывозить елки и просто оставили их на улице.

Украинские города превратились в кладбища елок / 4 фотографии

К слову, в районе метро Позняки в Киеве уже начали вывозить деревья.

Украинские города превратились в кладбища елок / 3 фотографии

К слову, Факты ICTV уже рассказывали, куда сдать елку после Нового года.

Фото: Информатор

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