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Факты / Происшествия

В Авдеевке мужчина взорвал гранату во дворе знакомых – есть пострадавший

В Авдеевке мужчина в новогоднюю ночь бросил гранату во двор своих знакомых.

В Авдеевке мужчина взорвал гранату во дворе знакомых – есть пострадавший

В новогоднюю ночь 36-летний житель Авдеевки пришел в гости к своим знакомым и принес с собой гранату.

Хозяин не был рад гостю, поэтому выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил на улице гранату.

В результате взрыва пострадал хозяин дома, его госпитализировали.

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Полиция задержала мужчину. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Винницкой области мужчина подорвал двух людей гранатой.

Источник: Нацполиция

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