Авто тормозило на крыше: на Житомирской трассе пробки из-за столкновения трех машин

На трассе Киев-Житомир произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате чего там затруднено движение.
На трассе Киев-Житомир на выезде из столицы в районе села Мыла произошла тройна авария.
В результате чего на участке временно затруднено движение. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и жесты регулировщика.
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На 37 км автодороги М-06 Киев-Житомир столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся во время столкновения и упал на крышу.
В результате аварии пострадавших нет.
Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области подросток без разрешения сел за руль родительского авто и попал в ДТП. В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка.
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