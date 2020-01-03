“На удачу”: в Нигерии парень вырезал сердце своей девушки и скормил матери

В Нигерии парень убил свою девушку, вырезал ей сердце и скормил матери. В семье верили, что это должно принести богатство.

В Нигерии 23-летниий парень Оволаби Адееко убил 22-летнюю студентку Фавур Далей-Оладеле. Он заманил ее в отель, накачал наркотиками и отвез в одну из церквей, которой руководит самопровозглашенный пастор Сегун Филип.

Парень разбил голову своей девушки, а пастор перерезал ей горло. После этого убийцы отрезали у тела грудь и вырезали сердце.

Сегун Филип приготовил ритуальное “блюдо” из внутренних органов девушки, которое должно было помочь разбогатеть семье Адееко.

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Парень принес “блюдо” своей матери, которая его съела. По словам женщины, она была уверена, что ест козье мясо.

Каннибалов арестовали. В полиции назвали убийство деянием дьявола и пообещали, что виновники ощутят гнев закона.

Жертва училась на факультете социологии в университете Лагоса. В 2020 году она должна была окончить учебу.

К слову, в Краснодарском крае (Россия) задержана семья каннибалов, которая с 1999 года похищала, убивала и съедала людей. Из своих жертв они делали консервы.

Источник: Daily Star