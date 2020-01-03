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Факты / Происшествия

В Херсонской области авто упало с причала в море – водитель погиб

В Херсонской области автомобиль упал в море с причала. В результате аварии погиб водитель.

В Херсонской области авто упало с причала в море – водитель погиб

В городе Геническ Херсонской области автомобиль с 16-го причала упал в море.

– Поступило сообщение о том, что с причала в море упала машина с человеком внутри. По прибытию отделения пожарно-спасательного подразделения вместе с коммунальной водолазной службой города Геническ были проведены поисковые работы, – рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.

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Спасатели извлекли тело водители, который погиб в результате аварии. Автомобиль не был найден.

Сотрудниками ГУ НП в Херсонской области проводятся дознание, установление подробностей происшествия и идентификация личности.

Ранее Факты ICTV писали, что на трассе Киев-Житомир произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате чего там затруднено движение.

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