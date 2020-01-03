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Убил из-за спора о Донбассе: в Одессе на 9 лет осудили мужчину

Суд вынес приговор мужчине, который убил своего оппонента из-за спора о событиях на Донбассе.

Убил из-за спора о Донбассе: в Одессе на 9 лет осудили мужчину

Ранее судимый за разбой уроженец Херсона проведет 9 лет в тюрьме после того, как 30 марта 2015 года убил мужчину из-за разногласий вокруг событий на востоке Украины.

Такое решение в конце декабря 2019 года вынес Суворовский районный суд Одессы.

Спор возник во время празднования дня рождения матери убитого. Сначала убийцу попросили уйти из дома, но позже он вернулся и нанес оппоненту удар ножом в сердце.

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По словам очевидцев, у пострадавшего не было оружия, а в доме находились несовершеннолетние дети.

Напомним, в Донецкой области мужчина из охотничьего ружья застрелил троих соседей.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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