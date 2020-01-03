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Факты / Происшествия

В Украине мужчина съел домашнюю консерву и умер от ботулизма

В Украине от ботулизма умер 59-летний мужчина, который употреблял консервы из свинины домашнего приготовления.

В Украине мужчина съел домашнюю консерву и умер от ботулизма

Больной 59-летний мужчина имел тяжелое течение ботулизма. Даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента ухудшалось, в результате чего он умер.

Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления.

В Центре общественного здоровья напомнили, чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, консервов домашнего производства.

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Также не стоит есть продукты, если вы не уверены, что их хранили не должным образом.

Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно. Появляется нарушение зрения, возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Чернигове три человека попали в реанимацию из-за ботулизма.

Фото: Dreamstime

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