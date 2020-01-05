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Факты / Происшествия

Возле Золотого-4 грузовик подорвался на мине – погиб военный

В районе населенного пункта Золотое-4 подорвался на мине грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил.

Возле Золотого-4 грузовик подорвался на мине – погиб военный

Военный грузовик ГАЗ-66, осуществлявший мероприятия логистического обеспечения, возле Золотого-4 наехал на неизвестное взрывное устройство.

Произошел взрыв, в результате которого погиб один военный, еще один получил тяжелые ранения.

Предварительно – это была противотанковая мина ТМ-62.

Читайте: Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

Напомним, 4 января двое военных ВСУ получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

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