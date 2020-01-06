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Факты / Происшествия

Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы

В Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали пять украинцев.

Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы

В районе словацкого города Попрад произошло масштабное ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе и пять граждан Украины.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов.

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На трассе под Попрадом столкнулись 16 легковых автомобилей, два микроавтобуса и автобус.

Из-за ДТП на время перекрывали автостраду – водителей направляли в обьезд.

Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Черкасской области водитель, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей, один из них погиб.

Источник: Специальный контроль

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