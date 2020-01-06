В Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали пять украинцев.
В районе словацкого города Попрад произошло масштабное ДТП, в котором пострадали десять человек, в том числе и пять граждан Украины.
Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов.
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На трассе под Попрадом столкнулись 16 легковых автомобилей, два микроавтобуса и автобус.
Из-за ДТП на время перекрывали автостраду – водителей направляли в обьезд.
Столкнулись 16 авто и несколько автобусов: в Словакии в ДТП пострадали украинцы / 8 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Черкасской области водитель, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей, один из них погиб.
Источник: Специальный контроль
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