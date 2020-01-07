Напоил пивом и угрожал: в Одесской области педофил изнасиловал 14-летнюю девушку

В Окнянском районе Одесской области 24-летний мужчина напоил 14-летнюю девушку пивом и изнасиловал ее.

Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней сотрудники полиции получили от старшей сестры 14-летней пострадавшей.

Ребенок рассказал, что был в гостях у 24-летнего односельчанина, который угостил его пивом.

Впоследствии мужчина начал угрожать девушке физической расправой и изнасиловал ее.

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Правоохранители внесли сведения о событии, которое произошло в Окнянском районе Одесской области в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование).

Мужчину, который уже привлекался к ответственности за подобные преступления, задержали. Ему объявили подозрение.

Жертву изнасилования осмотрели врачи, с места происшествия изъяли вещественные доказательства. Продолжается расследование.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде 7-12 лет лишения свободы.

К слову, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в том, что напоил 18-летнюю девушку и изнасиловал ее.