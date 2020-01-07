PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Напоил пивом и угрожал: в Одесской области педофил изнасиловал 14-летнюю девушку

В Окнянском районе Одесской области 24-летний мужчина напоил 14-летнюю девушку пивом и изнасиловал ее.

Напоил пивом и угрожал: в Одесской области педофил изнасиловал 14-летнюю девушку

Сообщение об изнасиловании несовершеннолетней сотрудники полиции получили от старшей сестры 14-летней пострадавшей.

Ребенок рассказал, что был в гостях у 24-летнего односельчанина, который угостил его пивом.

Впоследствии мужчина начал угрожать девушке физической расправой и изнасиловал ее.

Читайте: В Черниговской области отец годами насиловал 14-летнюю дочь

Правоохранители внесли сведения о событии, которое произошло в Окнянском районе Одесской области в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 УК Украины (Изнасилование).

Мужчину, который уже привлекался к ответственности за подобные преступления, задержали. Ему объявили подозрение.

Жертву изнасилования осмотрели врачи, с места происшествия изъяли вещественные доказательства. Продолжается расследование.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде 7-12 лет лишения свободы.

К слову, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в том, что напоил 18-летнюю девушку и изнасиловал ее.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Черниговской области отец годами насиловал 14-летнюю дочь
В Черниговской области отец годами насиловал 14-летнюю дочь
Зґвалтування
Представился продюсером: в Киеве 60-летний мужчина изнасиловал студентку
Два человека пострадали в результате взрыва на Одесчине
Два человека пострадали в результате взрыва на Одесчине
Жінка військовий
Синяк замазала, зубы приклеила: рядовая Кулиш рассказала подробности избиения
В Киеве мужчине дали 10 лет тюрьмы за изнасилование подростка с инвалидностью
В Киеве мужчине дали 10 лет тюрьмы за изнасилование подростка с инвалидностью
Избили и заставили раздеться: в Одессе подростки пытали 11-летнего мальчика
Избили и заставили раздеться: в Одессе подростки пытали 11-летнего мальчика
На территории школы в Одесской области нашли более 300 гранат и снарядов
На территории школы в Одесской области нашли более 300 снарядов и гранат
Родила в туалете и бросила умирать в фекалиях: под Одессой осудили женщину
Родила в туалете и бросила умирать в фекалиях: под Одессой осудили женщину
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка