В Иране 40 человек погибли во время прощания с Сулеймани

Во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране образовалась давка, в результате которой погибли более 40 человек.
На прощание с генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Керман приехали сотни тысяч людей.
Из-за этого на церемонии прощания с Сулеймани образовалась давка, в результате которой погибли более 40 человек.
– К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры, – сообщили в скорой помощи Ирана.
По предварительным данным, пострадали около 200 человек.
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Кроме того, 7 января, во многих городах Ирана проходят массовые акции в память о генерале, и протесты против действий США.
Высший совет нацбезопасности Ирана уже представил 13 вариантов ответов Соединенным Штатам на убийство Сулеймани.
К слову, Меджлис Ирана проголосовал за законопроект о признании Пентагона и армии США “террористическими организациями”.