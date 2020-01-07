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Факты / Происшествия

В Иране 40 человек погибли во время прощания с Сулеймани

Во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране образовалась давка, в результате которой погибли более 40 человек.

Прощання з Сулеймані

На прощание с генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Керман приехали сотни тысяч людей.

Из-за этого на церемонии прощания с Сулеймани образовалась давка, в результате которой погибли более 40 человек.

– К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры, – сообщили в скорой помощи Ирана.

По предварительным данным, пострадали около 200 человек.

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Кроме того, 7 января, во многих городах Ирана проходят массовые акции в память о генерале, и протесты против действий США.

Высший совет нацбезопасности Ирана уже представил 13 вариантов ответов Соединенным Штатам на убийство Сулеймани.

К слову, Меджлис Ирана проголосовал за законопроект о признании Пентагона и армии США “террористическими организациями”.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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