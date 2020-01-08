Ждал жену в Борисполе: мужчина от журналистки узнал о катастрофе самолета МАУ

В сеть попало фото мужчины, который встречал в Борисполе свою жену, которая должна была прилететь на Boeing 737 МАУ, который разбился в Тегеране (Иран).

Мужчина узнал о катастрофе самолета Тегеран – Киев, на котором должа была прилететь его жена, от журналистки, которая говорила рядом в прямом эфире.

При этом на табло в это время светилось, что рейс Boeing 737 МАУ находится в пути.

– Он должен был прилететь в 8.00, и я видел этого парня. Меня самого мандраж взял, очень жаль, – пишут очевидцы в соцсетях.

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

Источник: dtp.kiev.ua