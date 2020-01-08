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Катастрофа в Иране: кто должен расследовать падение самолета МАУ

Согласно международным правилам, в группу по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране должна войти страна, где произошла катастрофа и страна, оператор которой выполнял рейс самолета.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Расследование авиакатастрофы самолета в Иране должны проводить в соответствии с международными правилами.

Они диктуют, что расследование авиакатастрофы должна взять на себя страна, в которой произошло такое событие. В этом случае ею станет Иран, ведь падение самолета произошло через несколько минут после вылета из Тегерана.

Также в следственную группу должна войти Украина, поскольку ее компания была оператором указанного рейса.

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Кроме того, участие в расследовании должны принять Соединенные Штаты, как страна-представитель компании Boeing, которая разработала самолет. Однако пока трудно сказать, допустят ли США в следственную группу.

Указанная группа должна предоставить предварительный отчет о катастрофе самолета МАУ в Иране в течение 30 дней. Однако часто этот срок продлевают.

Напомним, самолет компании МАУ разбился неподалеку Тегерана 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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