Согласно международным правилам, в группу по расследованию катастрофы самолета МАУ в Иране должна войти страна, где произошла катастрофа и страна, оператор которой выполнял рейс самолета.

Расследование авиакатастрофы самолета в Иране должны проводить в соответствии с международными правилами.

Они диктуют, что расследование авиакатастрофы должна взять на себя страна, в которой произошло такое событие. В этом случае ею станет Иран, ведь падение самолета произошло через несколько минут после вылета из Тегерана.

Также в следственную группу должна войти Украина, поскольку ее компания была оператором указанного рейса.

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Кроме того, участие в расследовании должны принять Соединенные Штаты, как страна-представитель компании Boeing, которая разработала самолет. Однако пока трудно сказать, допустят ли США в следственную группу.

Указанная группа должна предоставить предварительный отчет о катастрофе самолета МАУ в Иране в течение 30 дней. Однако часто этот срок продлевают.

Напомним, самолет компании МАУ разбился неподалеку Тегерана 8 января через несколько минут после взлета из аэропорта.