Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какую поддержку должны получить люди, близкие которых погибли в авиакатастрофе в Иране.
Соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе в Иране выразила экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.
Она заявила, что людям, которые переживают последствия трагедии, требуется психологическая поддержка и помощь специалистов.
– Такие неожиданные ситуации характеризуются прежде всего очень сильным воздействием на психическое состояние человека, что вызывает у него травматический стресс. Он может проявляться как непонимание и неприятие того, что произошло, неспособностью делать привычные вещи, изоляцией, отчуждением, паническими реакциями или может иметь физические проявления, – объяснила Супрун.
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Для людей, которые переживают последствия катастрофы в Иране, сейчас важна работа с кризисными психологами. Однако и у обычных людей есть возможность помочь тем, кто переживает утрату:
- будьте искренними в общении, но не давайте упрощенные решения;
- умейте сидеть молча, ведь не всегда у людей будет желание говорить о своей потере;
- будьте рядом и предлагайте свою помощь;
- готовьтесь просто выслушать человека;
- следите за эмоциональным состоянием человека и помогите найти профессиональную психологическую помощь в случае необходимости.
Также Супрун советует всем людям, которые сильно переживают из-за подобных событий, ограничить время потребления новостей и подождать, когда ажиотаж вокруг них снизится.
Кроме того, она предлагает читать не только о плохом и не говорить о катастрофе, если вы не хотите этого.
Факты ICTV также публиковали список лиц, погибших в результате катастрофы в Иране.
Источник: Ульяна Супрун