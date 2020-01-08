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Факты / Происшествия

Катастрофу самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране подтвердили в МИД

В МИД Украины подтвердили, что пассажирский самолет авиакомпании МАУ разбился недалеко от аэропорта в Тегеране.

Катастрофа літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сказал, ссылаясь на информацию представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, что 8 января после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране пассажирский самолет авиакомпании МАУ упал недалеко от аэропорта.

– Все пассажиры (предварительно, 160 пассажиров и члены экипажа) погибли. Посольство принимает все необходимые меры. Уточненная информация по погибшим гражданам Украины будет направлена дополнительно, – сказав он.

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В Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии: +38 (044) 23 81 777.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Источник: УНН

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