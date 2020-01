Ресурс Flightradar сообщает, что Boeing-737 авиакомпании МАУ, разбившийся 8 января в аэропорту Тегерана, вылетел в Киев в 5.15 по местному времени, но уже через две минуты перестал передавать данные.

Это видно на карте.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp

— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020