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Факты / Происшествия

На борту Boeing 737 МАУ в Иране было 168 пассажиров – МИД

На борту Boeing-737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, разбившегося 8 января в аэропорту Тегерана (Иран), ориентировочно находилось 168 пассажиров.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Как сообщили на брифинге представители МИД Украины, на рейс МАУ PS752 Boeing 737 Тегеран-Киев, который разбился почти сразу после вылета из тегеранского аэропорта, приобрели билеты 168 человек.

Также на борту находились 9 членов экипажа – все они граждане Украины.

– Сейчас выясняется, сколько украинцев было на борту, – отметили в МИД.

Версия теракта или ракетной атаки исключается.

Также там подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Для родственников открыта горячая линия по телефону: 238 16 57.

В то же время, по данным СНБО, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ находились 11 украинцев – двое пассажиров и девять членов экипажа.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

Фото: ISNA

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