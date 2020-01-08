На борту Boeing 737 МАУ в Иране было 168 пассажиров – МИД

На борту Boeing-737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, разбившегося 8 января в аэропорту Тегерана (Иран), ориентировочно находилось 168 пассажиров.

Как сообщили на брифинге представители МИД Украины, на рейс МАУ PS752 Boeing 737 Тегеран-Киев, который разбился почти сразу после вылета из тегеранского аэропорта, приобрели билеты 168 человек.

Также на борту находились 9 членов экипажа – все они граждане Украины.

– Сейчас выясняется, сколько украинцев было на борту, – отметили в МИД.

Версия теракта или ракетной атаки исключается.

Также там подтвердили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.

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Для родственников открыта горячая линия по телефону: 238 16 57.

В то же время, по данным СНБО, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании МАУ находились 11 украинцев – двое пассажиров и девять членов экипажа.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу – також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

Фото: ISNA