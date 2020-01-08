В отсеке шасси самолета Air France нашли труп ребенка

В отсеке шасси самолета компании Air France нашли тело ребенка в возрасте около 10 лет.
В самолете Air France, который прилетел в аэропорт имени Шарля де Голля в Париже из Абиджана, нашли тело ребенка в возрасте около 10 лет.
Компания подтвердила, что тело было найдено в 6.40 8 января. В Национальной жандармерии сообщили, что ребенок был африканского происхождения.
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– Авиакомпания выражает соболезнования и оплакивает эту трагедию, – говорится в Twitter Air France.
@AirFranceFR un passager clandestin est il décédé sur le vol AF703 en provenance d’#abidjan à destination de #Paris ce matin ? Confirmez-vous cette information? #AirFrance @afpfr @AFP_Afrique @RFI @RFIAfrique @FRANCE24 @Claudy_Siar
— Huma (@HUMANISTMusic) January 8, 2020
Полиция Франции начала расследование.
– Кроме человеческой драмы, это свидетельствует о значительных проблемах с безопасностью в аэропорту Абиджана, – сказал источник AFP в службе безопасности Кот-д’ивуара.
К слову, 8 января Air France объявил, что прекращает выполнение рейсов, маршруты которых проложены через воздушное пространство Ирана и Ирака.