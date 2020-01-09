В Германии мужчина подсыпал яд в еду коллег. Один сотрудник умер спустя 4 года

В Германии умер 26-летний мужчина, который четыре года пробыл в коме после того как его отравил коллега.

На заводе по производству арматуры ARI Armaturen в городе Шлос-Хольте-Штукенброк в Германии 57-летний сотрудник Клаус О. подсыпал своим коллегам яд в еду. Один из них впал в кому и умер спустя четыре года.

Один работник заметил в своей еде, которую он принес из дома, неизвестный порошок. После этого руководство завода установило камеры наблюдения, которые зафиксировали, как мужчина подсыпал вещество в бутерброд своего коллеги. Экспертиза нашла в порошке ацетат свинца — вещество, которое вызывает поражение внутренних органов.

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В мае 2018 года его арестовали по обвинению в покушении на убийстве, а после приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Действия злоумышленника привели к серьезным повреждениям почек еще двух сотрудников завода. По данным полиции, мужчина мог отравить 21 работника завода в течение последних 20 лет. Всего Клаус О. проработал на предприятии 38 лет.

Напомним, в Евпатории пьяный врач подстрелил коллегу во время ночного дежурства. Врач выстрелил в упор в грудь другому медику, который привез пациента. После этого стрелявший отправился к себе в кабинет пить чай.