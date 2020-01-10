Херсонский епископ ПЦУ сбил пешехода на светофоре

В Херсонской области ДТП с участием епископа ПЦУ произошло еще 13 декабря 2019 года, но об этом стало известно только сейчас.

Установлено, что владыка Борис (в миру Владимир Харко) за рулем Peugeot expert совершил наезд на пешехода на светофоре.

Пострадавшего скорая забрала в областную больницу. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги, ушибы мягких тканей.

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Полиция опросила свидетелей и проверила частную камеру наблюдения.

Свидетели говорят, что пешеход был пьян, однако владыка Борис говорит, что этот факт не был подтвержден экспертизой.

Сам епископ подтвердил факт ДТП и рассказал детали происшествия. По его словам, он двигался на зеленый свет и в темноте не увидел человека, стоявшего на пешеходном переходе.

По словам очевидца, мужчина, которого сбили, несколько раз ходил переходом туда-обратно, а перед аварией просто остался стоять на проезжей части.

Владыка Борис рассказал, что это подтверждают записи с камеры наблюдения – на них видно, что пешеход выходит на переход, останавливается и несколько секунды стоит неподвижно.

– Вы понимаете, что это сумерки, плохо видно, я еду на зеленый сигнал светофора, и поздно увидел его. В таких условиях, когда сумерки, трудно заметить издалека человека, который стоит, не движется, еще в одежде, цвет которой сливается с цветом асфальта, – пояснил он, отметив, что скорость движения его авто была в определенных законодательством пределах.

Источник в правоохранительных органах отметил, что в настоящее время следствие устанавливает, на какой сигнал светофора ехал епископ.

Авария произошла, когда владыка Борис ехал на Архиерейский Собор ПЦУ. По возвращении из Киева он посетил пострадавшего в больнице и оплатил две операции.

По словам владыки, правоохранители не связывались с ним и ничего не сообщали о расследовании, впрочем, по данным СМИ, уголовное производство было начато.

Епископ возмутился из-за ареста своего авто, с которым были проведены все необходимые мероприятия, после чего микроавтобус с разбитым окном был брошен под открытым небом на штрафплощадке.

– Нет гарантий относительно сохранения моего имущества. Я расцениваю это как препятствование моей деятельности, – подчеркнул он.

Отмечается, что херсонский епископ Борис имел очень стремительный карьерный рост в УАПЦ – в 2015 году фактически за месяц с мирянина он стал епископом.

Недавно в Кривом Роге женщина на авто влетела в толпу на пешеходном переходе. В результате аварии на месте происшествия погибли две женщины 47 и 57 лет.