ФСБ РФ пыталась завербовать сотрудника Укроборонпрома

Конрозвидка СБУ разоблачила факты вербовки представителями ФСБ РФ трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна Укроборонпром.

В СБУ рассказали, что вербовали украинцев известны для спецслужбы сотрудники управления ФСБ РФ в Курской области.

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– Применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение. С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Также ФСБ планировала узнать информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли.

О факте вербовки сообщили сами украинцы.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 (Государственная измена) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что российские спецслужбы заказали харьковчанину, бывшему нацгвардейцу, убийство экс-командира разведподразделения батальона ВС Украины.