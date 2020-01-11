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Факты / Происшествия

В Борисполе полицейское авто насмерть сбило пешехода

Около 7.00 в Борисполе под колеса полицейского автомобиля попал мужчина, который переходил дорогу. Он погиб на месте.

Патрульные сразу вызвали скорую, следственно-оперативную группу, а также сообщили о трагедии в ГБР.

В полиции говорят, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда патрульные ехали на выполнение служебного задания.

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Водителя авто проверили на состояние опьянения. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Полиция Киевской области по факту ДТП проводит служебное расследование.

У Борисполі поліцейське авто на смерть збило пішохода

Напомним, на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку. В результате столкновения погибла 17-летняя девушка.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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