Компенсации семьям погибших в авиакатастрофе МАУ – в Иране рассказали подробности

Глава отдела расследования событий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что падение украинского самолета в Тегеране не входит в разряд “рядовых случаев”.

Поэтому размер компенсации семьям погибшим определят по результатам договоренностей Украины и Ирана.

Он добавил, что самолет МАУ был застрахован в Украинской страховой компанией, но размер компенсаций будет определяться в указанный способ.

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Ущерб, который нанесло падение украинского самолета зеленым насаждениям и местным зданиям, будут возмещен страховой компанией Украины.

К слову, в одном из департаментов иранского МИД была создана рабочая группа для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы в Иране.

Она должна немедленно начать рассмотрение вопросов, которые поступают от семей погибших в трагедии.

Источник: IRNA