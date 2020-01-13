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Факты / Происшествия

Первое видео прорыва теплотрассы на Лыбидской возле Ocean Plaza

В Киеве возле станции метро Лыбидская прорвало теплотрассу. Улицу залило горячей водой, в воздухе – много пара.

Затопило также торговый центр Ocean Plaza, а на проезжей части образовались большие пробки.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

Видео аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Напомним, в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.

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