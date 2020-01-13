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Факты / Происшествия

Прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza: 9 пострадавших, названа причина

Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге сообщил, что при порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь.

Также Пантелеев подчеркнул, что люди не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к другому источнику.

– Аварийной магистраль не считалась – все проверки перед этим она проходила, – сказал он.

Причиной прорыва Пантелеев назвал гидравлические испытания.

Читайте: Потоп в Ocean Plaza в Киеве: транспорт остановился в пробках (КАРТА)

Видео аварии возле ТРЦ Ocean Plaza

Напомним, в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.

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