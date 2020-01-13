Прорыв теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza: 9 пострадавших, названа причина
Замглавы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев на брифинге сообщил, что при порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь.
Также Пантелеев подчеркнул, что люди не останутся без теплоснабжения. Магистраль будет подключена к другому источнику.
– Аварийной магистраль не считалась – все проверки перед этим она проходила, – сказал он.
Причиной прорыва Пантелеев назвал гидравлические испытания.