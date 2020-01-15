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Факты / Происшествия

Из-за курения в постели: на Киевщине погибли три человека

Взрослый и двое детей погибли во время пожара в Киевской области.

Трагедия произошла в с. Погреба Тетиевского района.

– В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей. Предварительная причина пожара – курение в постели, – сообщают в ДСНС.

Читайте: Пожар под Киевом: на даче сгорели три человека

Отмечается, что огонь уничтожил матрас, а пожар самоликвидировалась. Спасателей не привлекали.

Недавно в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

Источник: ГСЧС

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