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Факты / Происшествия

На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе враг несколько раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Читайте: РФ не менее 150 раз обстреляла территорию Украины летом 2014 – Bellingcat

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Ранее Факты ICTV писали, что военный грузовик ГАЗ-66, осуществлявший мероприятия логистического обеспечения, возле Золотого-4 наехал на неизвестное взрывное устройство.

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