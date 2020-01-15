Не хочет платить долги: в Кривом Роге мужчина замуровал счетчик

В Кривом Роге житель одного из домов заварил электрощиток, потому что боится остались без электроэнергии из-за долгов, которые платить, скорее всего, не собирается.

– Эти двери должны быть открыты. Здесь стоят автоматы и счетчики на каждую квартиру. То есть если что-то происходит, открываются дверцы и выключается автомат. Если будут гореть провода в щитке, то открыть мы его не сможем, – рассказывает председатель ОСМД Вера Поляк.

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Соседи уже давно жалуются на пенсионера, который на все просьбы оплатить долги реагирует агрессивно.

Юристы отмечают, что в этой ситуации стоит пригласить электрика, который все починит, а затем обратиться в суд.

Ранее в Подольском районе Киева женщина обратилась в полицию из-за того, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь.